نداء عاجل من “الكفرة الليبية” بعد فرار آلاف السودانيين

تواجه واحة الكفرة، في قلب الصحراء الجنوبية الشرقية لليبيا، تحدياً إنسانياً متزايداً ولا سيما بعد فرار آلاف النازحين من السودان إليها، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال عبد الله سليمان، المتحدث باسم المجلس البلدي للكفرة، لـ"وكالة نوفا" إن "الواقع الصعب الذي تواجهه هذه الواحة الصغيرة، مع موجات متتالية من السودانيين الباحثين عن ملجأ هرباً من الحرب المستعرة في بلادهم"، مشيرة إلى عدم وجود آلية رسمية لتحديد العدد الدقيق للنازحين يجعل من الصعب تحديد حجم المشكلة، لكنه أكد أن عددهم "بالآلاف"، ينتشرون في المزارع وبعض المباني الحكومية في المدينة.

ومما يزيد الوضع تعقيدًا، يدخل اللاجئين المدينة بطريقة مفاجئة وغير منظمة، مما يجعل من الصعب على البلدية إدارة هذه الأزمة الإنسانية بشكل فعال.

ووجه مجلس بلدي الكفرة نداءًا عاجلا إلى الدولة والمنظمات الدولية لتقديم المساعدات الضرورية مثل البطانيات والإمدادات الغذائية لمساعدة اللاجئين. وحتى الآن، وصل الدعم الوحيد من الهلال الأحمر، إلى جانب حملات مدنية متفرقة.

وأوضح سليمان أن الوجهة النهائية للنازحين ليست الكفرة، بل أوروبا، حيث يقومون بالرحلة المحفوفة بالمخاطر شمالاً بهدف الإبحار من الساحل الليبي نحو إيطاليا، عبر طريق وسط البحر الأبيض المتوسط، الأكثر دموية في العالم مع 2.346 ضحية في عام 2023.

وأكدت مصادر ليبية لـ"وكالة نوفا" أنه "لا توجد حاليا سيطرة حقيقية على الحدود في المثلث بين ليبيا والسودان وتشاد و النيجر ولا جهة أمنية تراقب الوضع فعليا. وليس هذا فحسب، بل هناك دلائل تشير إلى أن بعض الأجهزة الأمنية الليبية تسمح للمهاجرين بالمرور نحو شمال ليبيا، مقابل الدفع".