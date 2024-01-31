الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار تواصل الانخفاض وبرنت يسجل 82.50 دولار للبرميل

بوابة الوفد الإلكترونية

 سجلت أسعار النفط، تراجعاً خلال تعاملات اليوم الأربعاء 31 يناير 2024، وسط استمرار العوامل الأساسية الدافعة للهبوط، بعد مكاسب حققتها فى الجلسة السابقة.

 

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اسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت يسجل 82.65 دولار للبرميل

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أسعار النفط تحت المجهر مع تصاعد الاضطرابات في البحر الأحمر

 

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مارس، والتي ينتهي تداولها اليوم 37 سنتًا إلى 82.50 دولار للبرميل، كما انخفض عقد أبريل الأكثر تداولاً 24 سنتا إلى 82.26 دولار للبرميل وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 18 سنتًا ليصل إلى 77.64 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

 

وتشمل العوامل الأساسية الدافعة للهبوط، الأوضاع في الشرق الأوسط والأزمة المتفاقمة في قطاع العقارات في الصين بعد تصفية مجموعة "تشاينا إيفرغراند" العقارية، الأمر الذى أثار مخاوف بشأن الطلب من أكبر مستورد للنفط الخام فى العالم.

 

وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر مديرى المشتريات الصيني اليوم، التي من المرجح أن تظهر انكماشًا للشهر الرابع على التوالي.

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