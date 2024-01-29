عاجل
برقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بنسبة نجاح 80.87% عبر بوابة الوفد
الإثنين 29 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار النفط تحت المجهر مع تصاعد الاضطرابات في البحر الأحمر

النفط
النفط

صعدت أسعار النفط خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، بعدما أذكى هجوم بطائرة مسيرة على قوات أميركية في الأردن وتصاعد هجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر مخاوف تتعلق بتعطل الإمدادات.

 

النفط

 

وصعدت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت بما يصل الى نحو 21 سنتا ليصل إلى مستوى سعر 83.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:17 بتوقيت غرينتش.

 

 كما زادت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميريكي بما يصل الى نحو 21 سنتا ليصل إلى مستوى سعر 78.22 دولار.

 

وتزايدت مخاطر اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط بعدما شن مسلحون مدعومون من إيران هجوما بطائرة مسيرة أمس الأحد على قوات أميركية في الأردن.

 

وقالت شركة ترافيجورا لتجارة السلع الأولية إنها تقيم المخاطر الأمنية التي قد تنجم عن استمرار مرور السفن في البحر الأحمر بعد إخماد حريق اندلع على متن ناقلة هاجمتها حركة الحوثي اليمنية.

 

وقال محللو "إيه.إن.زد" في مذكرة "اضطرابات الإمدادات كانت محدودة، لكن الأمر تغير يوم الجمعة بعد إصابة ناقلة نفط تعمل لحساب "ترافيجورا" بصاروخ قبالة ساحل اليمن"، بحسب الاسواق العربية.

 

txt

أسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت يسجل 84.38 دولار للبرميل

txt

أزمة البحر الأحمر ترفع تكاليف ناقلات النفط إلى أكثر من 100 ألف دولار

 

النفط

 

النفط

 

وقضت محكمة في هونغ كونغ اليوم الاثنين بتصفية مجموعة تشاينا إيفرغراند العقارية العملاقة في مؤشر على تفاقم الأزمة في قطاع العقارات في الصين بما انعكس على معنويات الطلب على الخام في أكبر مستورد للنفط في العالم.

 

ومن المرجح أن تخفض روسيا صادراتها من النافتا، وهي مادة وسيطة تستخدم في صناعة البتروكيماويات، بين 127500 إلى 136000 برميل يوميا، أي نحو ثلث الصادرات الإجمالية، بعدما تعطلت العمليات في مصافي على بحر البلطيق والبحر الأسود نتيجة حرائق، وفقا لتجار وبيانات تتبع السفن من مجموعة بورصات لندن.

 

وتجددت الهجمات على منشآت النفط الروسية اليوم الاثنين إذ أعلنت السلطات الروسية أن الدفاعات الجوية أحبطت هجوما بطائرة مسيرة على مصفاة سلافنفت-يانوس بمدينة ياروسلافل شمال شرقي موسكو..

مواد متعلقة

أزمة البحر الأحمر ترفع تكاليف ناقلات النفط إلى أكثر من 100 ألف دولار

أسعار النفط تقفز لأعلى مستوى خلال شهرين بعد ضرب الحوثيين ناقلة بريطانية

شركة ناقلات النفط الكويتية توقف مرور سفنها عبر البحر الأحمر

أسعار النفط ترتفع متجاهلة مخاوف ضعف الطلب وارتفاع الدولار

رغم مخاوف الطلب الصيني .. النفط يرتفع في أسبوع

بعد الحرب على اليمن.. ارتفاع أسعار النفط 2%
الجريدة الورقية