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الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

اسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت يسجل 82.65 دولار للبرميل

بوابة الوفد الإلكترونية

واصلت أسعار النفط، في الارتفاع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 30 يناير2024، مع استمرار مخاوف الإمدادات.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 82.65 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا أو 0.4% إلى 77.09 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وكان كلا العقدين انخفضا أكثر من دولار يوم أمس الاثنين، في ظل أزمة العقارات المتفاقمة في الصين، بعد أن أمرت محكمة في هونج كونج بتصفية مجموعة تشاينا إيفرجراند العقارية العملاقة.

وارتفع الخامان القياسيان للأسبوع الثاني على التوالي واستقرا عند أعلى مستوياتهما في نحو شهرين يوم الجمعة، بدعم من المخاوف المتعلقة بالإمدادات القادمة من الشرق الأوسط وروسيا في حين عزز النمو الاقتصادي الأمريكي الإيجابي وعلامات التحفيز الصينية توقعات الطلب.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء بارزون من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+ عبر الإنترنت في الأول من فبراير القادم.

ومن المرجح أن تقرر أوبك+ مستويات إنتاجها النفطي لشهر أبريل وما بعده في الأسابيع المقبلة حيث سيعقد الاجتماع في وقت مبكر جدا لاتخاذ قرارات بشأن المزيد من سياسة الإنتاج.

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