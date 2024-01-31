الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الأمين العام للبرلمان العربي يلتقي نظيره المساعد لجامعة الدول العربية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى المستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي مع السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس مكتب الأمين العام، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين الأمانة العامة للبرلمان العربي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بما يخدم تعزيز العمل العربي المشترك على الصعيدين الرسمي والبرلماني.

وأكد الجانبان أن التحديات الراهنة التي تواجه الدول العربية تستدعي مزيد من التكامل بين الدبلوماسية الرسمية والبرلمانية وتعزيز التضامن العربي. وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن بعض سبل وآليات تعزيز التعاون وتنسيق الجهود المشتركة.

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