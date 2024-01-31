سكان المستوطنات الإسرائيلية يحاولون منع شاحنات المساعدات من دخول غزة

نقلت القناة السابعة العبرية، اليوم الأربعاء، إن مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين، حاولوا إغلاق معبر كرم أبو سالم لمنع دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلي قطاع غزة.



وبحسب للقناة العبرية فإن شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 10 مستوطنين من المتظاهرين.

كما أوضح المستوطنون إن الشرطة بقوات كبيرة جدا مع الخيالة تمنع المرور وتسمح للشاحنات بالمرور إلى حركة حماس.

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وكان نادي الأسير الفلسطيني، قد فضح وقائع تصاعد عمليات الإعدامات الميدانية والاختفاء القسري بحق المعتقلين، في ضوء استمرار الحرب على قطاع غزة لليوم الـ117 على التوالي.



كما أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في القطاع إلى 26900 قتيلا و65949 مصابا، منذ بدء الحرب بين إسرائيل و"حماس" في السابع من أكتوبر.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد قتلاه إلى 560 جنديا والمصابين إلى 2797.