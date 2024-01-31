سرايا القدس والقسام يعلنان مسئوليتهم عن الضربات العسكرية الأخيرة للاحتلال بغزة

تبنت كل من "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" و"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، المسئولية عن تنفيذهما عددا من العمليات العسكرية ضد الجيش الإسرائيلي، في محاور عدة في قطاع غزة.

وكشفت "القسام" في بيان على "تلغرام": "القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

وقالت "سرايا القدس"، في بيان عبر حسابها على "تلغرام": "نفذنا عمليات قصف متزامنة بقذائف الهاون وصواريخ "بدر1" و"107" على تجمعات لجنود وآليات العدو في محاور التقدم شرق وجنوب وغرب مدينة خانيونس".وأكدت "سرايا القدس"، بأن قواتها قصفت "بقذائف الهاون جنود وآليات العدو في محور التقدم شرق مخيم البريج"

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

