محافظ الغربية يتابع الموجه 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال الموجه ٢٢ لإزالة التعديات على اراضي املاك الدولة و الزراعية ومخالفات البناء في كافة المراكز والمدن من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة .

وتمكنت الموجه ٢٢ في يومها الرابع من ازالة ١2 حالة بناء مخالف على مساحة 2122 م٢ ، كما نجحت بإزالة 15 حالة تعدي على الاراضي الزراعية على مساحة 6 قيراط و22 سهم على اراضي املاك الدولة .

كما تمكنت الوحدات المحلية بالمحافظة من ازالة 10 حالات تعدي على الاراضي الزراعية على مساحة 3290 م٢ على الاراضي الزراعية الخاصة ، وازالة حالتين متغيرات مكانية بمساحة 288م وحالتين بناء مخالف على مساحة 180م٢.