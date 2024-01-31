انفراجة قريبة للقطاع.. اجتماع باريس يبحث وقف العدوان على غزة (شاهد)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان " انفراجة قريبة للقطاع.. اجتماع باريس يبحث وقف العدوان على غزة".

بوادر انفراجة جديدة

وقال التقرير: "يبدو أن هناك بوادر انفراجة جديدة من أجل إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وذلك على خلفية الاجتماع الأخير الذي عقد في باريس بحضور مسؤولين من مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل، والذي ناقش ملامح اتفاق جديد من أجل وقف إطلاق النار في القطاع وإجراء صفقة تبادل جديدة للمحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية والأسرى لدى الجانب الإسرائيلي".

إسماعيل هنية

وأضاف: "رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أوضح أن الحركة تلقت مقترحا من باريس بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مضيفا أن الحركة تلقت دعوة لزيرة القاهرة من أجل التباحث حول اتفاق الإطار الصادر عن اجتماع باريس ومتطلبات تنفيذه".

وتابع: "ملامح مقترح باريس بشأن وقف إطلق النار في غزة تحدث عنه أحد القيادات البارزة في حماس في تصريحات لرويترز موضحا أنه يضم 3 مراحل تشمل الإفراج عن المدنيين أولا ثم إطلاق سراح المحتجزين ثم تسليم الجثث لكنه أوضح أن عدد المحتجزين المطلوب من الجانب الفلسطيني الإفراج عنه لم يتحدد بعد".