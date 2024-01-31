الأكبر في الشرق الأوسط.. فعاليات ثقافية متنوعة في معرض القاهرة الدولي للكتاب (شاهد)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان " أكبر معرض في الشرق الأوسط.. فعاليات ثقافية متنوعة في معرض القاهرة الدولي للكتاب".

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

وقال التقرير: "نقطة التقاء سنوية في العاصمة القاهرة من خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 تجمع محبي الثقافة والمتخصصين والدارسين وذوي الهمم من كل أنحاء العالم".

وأضاف: "بمجرد دخولك جناحا معينا لدولة ما؛ تزور هذا البلد وتتذوق ثقافتها وتاريخها من خلال آلاف الكتب والروايات والندوات والقصص، لتبني جسورا ثقافية بمشاكة دولية عربية".

معرض الكتاب

وتابع: "الذهاب لمعارض الكتاب حدث دولي وعربي، ومعرض القاهرة الدولي للكتاب جذب جمهوره منذ اليوم الأول بإحصاءات أولية تجاوزت المليون زائر".