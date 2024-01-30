معرض القاهرة للكتاب يقترب من الـ 2 مليون زائر خلال 6 أيام من انطلاقه



سجل معرض القاهرة الدُولي للكتاب حضورًا جماهيريًا كبيرًا، اليوم الثلاثاء الموافق 30 يناير 2024م، نحو 355201 ألف زائر، ليصل إجمالي عدد الزائرين ‏حتى الآن إلى ‏1993798 زائرًا، مُقتربا بذلك من المليون الثاني خلال ستة أيام من فتح أبوابه للجمهور، وهو رقم قياسي غير مسبوق منذ انتقال معرض القاهرة الدُولي للكتاب لمقره الجديد بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وزيرة الثقافة: المعرض يشهد حالة من الزخم الثقافي والفكري والفني وحرص آلاف الأسر من القرى والمدن من خارج العاصمة على زيارته

وثمنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، حرص الجمهور على حضور المعرض بهذه القوة التي سجلتها الإحصائيات اليومية لعدد الزائرين، واقتراب العدد اليوم من من كسر حاجز المليون الثاني خلال ستة أيام فحسب".



وقالت وزيرة الثقافة: "يشهد المعرض حالة من الزخم الثقافي والفكري والفني، والسمة المميزة له هذا العام تكمن في حرص آلاف الأسر من القرى والمدن من خارج العاصمة، على تنظيم رحلات يومية يُشارك فيها الآلاف من جميع الفئات العمرية لزيارة المعرض، وهو بالطبع مشهد حضاري يعكس وعي المصريين وحرصهم على أن يكونوا جزءًا من هذا الحدث السنوي الاستثنائي.

هذا ويستمر معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، حتى السادس من فبراير المُقبل، ويُقام هذا العام تحت شعار "نصنع المعرفة نصون الكلمة "وتحل عليه النرويج كضيف شرف.