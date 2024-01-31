جنوب أفريقيا يُقصي المغرب بثنائية ويتأهل لربع نهائي أمم أفريقيا

حقق منتخب جنوب أفريقيا فوزاً درامياً على المغرب بهدفين دون رد في المباراة المثيرة التي جمعتهما مساء الثلاثاء ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لكأس أمم أفريقيا.

الشوط الأول

جاءت المباراة قوية ومثيرة في شوطها الأول، ونجح منتخب المغرب في السيطرة والإستحواذ على وسط الملعب منذ بداية اللقاء.

رغم السيطرة لم ينجح المنتخب المغربي في خلق فرص خطيرة، بينما جاءت أولى الفرص لصالح جنوب أفريقيا بعد تسديدة قوية لموكوينا أنقذها الحارس ياسين بونو.

تحسن أداء جنوب أفريقيا شكل واضح بعد مرور الـ 15 دقيقة الأولى، وفي الدقيقة 26 شن عز الدين أوناحي هجمة خطيرة من الجانب الأيمن الا أنها لم تجد من يتابعها.

وفي الدقيقة 33 سجل منتخب المغرب هدف أول الا أن الحكم الغاه بداعي التسلل على عبد الصمد الزلزولي، لتنته أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

جاءت أحداث الشوط الثاني أكثر إثارة حيث بدأ المنتخب المغربي بهجوم سريع وكاد اوناحي أن يهز الشباك الا ان تمريرته مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 51 طالب لاعبو المغرب بالحصول على ركلة جزاء بعد سقوط عبد الصمد الزلزولي داخل المنطقة الا أن الحكم طلب استمرار اللعب.

وعلى عكس سير اللقاء نجح ماكجوبا في خطف هدف التقدم لصالح جنوب افريقيا بعد تسديدة قوية سكنت الشباك.

هاجم منتخب المغرب بضراوة بحثاً عن تعديل النتيجة حتى جاءت الدقيقة 84 ليحتسب الحكم ركلة جزاء لاسود أطلس بعد العودة لتقنية الفار بسبب وجود لمسة يد على مدافع جنوب أفريقيا.

وأضاع أشرف حكيمي ركلة الجزاء بعدما ارتدت تسديدته من العارضة ويرد موكوينا بتسجيل هدف ثاني لجنوب افريقيا من هجمة معاكسة لتنتهي المباراة بتأهل جنوب أفريقيا للدور ربع النهائي.