كان 2023.. جنوب أفريقيا يلدغ المغرب بالهدف الأول

نجح منتخب جنوب أفريقيا في تسجيل هدف التقدم في شباك المغرب لتصبح النتيجة 1-0 في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم افريقيا.

وسجل ماكجوبا لاعب وسط جنوب أفريقيا أول أهداف المباراة في الدقيقة 58 بعد هجمة منظمة للبافانا بافانا انهاها بتسديدة قوية سكنت الشباك.

وكان الشوط الأول للقاء قد إنتهي بالتعادل السلبي دون اهداف.

تشكيل جنوب أفريقيا لمباراة المغرب

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: كوليسو موداو، جرانت كيكانا، موتوبي مفالا وأوبري موديبا.

خط الوسط: تيبوهو موكيانا، سفيفيلو سيتولي وثابيلو مورينا.

الهجوم: ثيمبا زواني، بيرسي تاو وإيفيدينس ماكجوبا.