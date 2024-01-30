طرق طبيعية بسيطة لضبط السكر في الدم

أكد الأطباء أن اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضة كلها أساليب تكمل العلاج الطبي وتساعد في السيطرة على مرض السكري بشكل فعال.

كيفية ضبط السكر في الدم

ووفقًا لما ذكره موقع "هيلث شوت" الطبي، إليك أهم النصائح للسيطرة على السكري بدون أدوية، بحسب نصائح الأطباء.

​الأكل الصحي

التركيز على تناول الأطعمة الكاملة قليلة السكريات المكررة والكربوهيدرات، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.

وكذلك تقليل الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية والأطعمة الغنية بالدهون ما ينظم مستويات السكر في الدم.

النشاط البدني المنتظم

تساعد التمارين الرياضية في تحسين حساسية الأنسولين وتقليل مستويات السكر في الدم وتعزيز إدارة الوزن، من خلال ممارسة التمارين الهوائية متوسطة الشدة لمدة 150 دقيقة على الأقل .

وزن صحي

إذا كنت تعاني من السمنة ، فإن فقدان حتى كمية صغيرة من الوزن قد يحسن بشكل كبير من حساسية الأنسولين والتحكم في نسبة السكر في الدم

مراقبة تناول الكربوهيدرات

نظرًا لإن لها تأثير مباشر على مستويات السكر في الدم، فعليك استهلاك الكربوهيدرات بالتساوي على مدار اليوم واختر الكربوهيدرات المعقدة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض ، مثل الحبوب الكاملة والبقوليات والخضروات غير النشوية.