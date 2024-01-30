الترجي يفرط في لاعبيه لفسح المجال للصفقات الجديدة

يبحث مجلس إدارة نادي الترجي الرياضي التونسي عن طريقة من أجل قيد الصفقات الجديدة المقرر ضمها خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويدرس الترجي فسخ عقود الثنائي يوسف أومارو ورياض بن عياد، أو إعارتهما بهدف فسح المجال أمام الصفقات الجديدة.

ونقلت إذاعة "موزاييك FM" أن يوسف أومارو لم يرافق بعثة الترجي إلى معسكر المغرب وسيتم مناقشة إمكانية فسخ العقود بالتراضي أو الإعارة في خطوة لقيد المنتدبين الجدد.

وذكرت أنه في حالة عدم إيجاد حل يرضي جميع الأطراف، سيتم قيد اللاعب الكونغولي أندريه بوكيا فقط والتخلي عن إنتداب روجي أهولو.

وتوجهت بعثة الترجي التونسي ظهر اليوم الثلاثاء إلى المغرب لخوض معسكر مغلق لمدة عشرة أيام وذلك حتى 8 فبراير المقبل.

ويبحث نادي باب سويقة تحت قيادة مدربه ميجيل كاردوزو عن خوض عدد كاف من المباريات الودية خلال معسكر المغرب فيما تأكدت مواجهتان على الأقل من بينهما واحدة أمام الرجاء البيضاوي الذي تم الاتفاق معه دون تحديد تاريخ اللقاء.

ومن المنتظر أن يشارك في التربص الثلاثي الدولي وهم المدافع ياسين مرياح ومتوسط الميدان حسام تقا والجزائري محمد أمين توجاي الذي سينضم إلى المجموعة في المغرب.

وكان نادي الأصفر والأحمر، نجح في إلغاء عقوبة المنع من التعاقد مع لاعبين جدد المسلطة عليه من قبل لجنة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".