مياه الشرب بسوهاج تطبق وسائل ترشيد المياه بالهيئات الحكومية ودور العبادة

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب انه فى اطار خطة الدولة لترشيد استهلاك المياه وتطبيق تكنولوجيا التوفير الحديثة وفى اطار حملات التوعية التى تنفذها الشركة بالهيئات الحكومية ودور العبادة للحث على ترشيد استهلاك المياه طبقت الشركة وسائل ترشيد إستهلاك المياه وذلك بمديرية الزراعة ومديرية الاوقاف ومسجد الرحمن بقرية الشيخ يوسف بمركز المراغة وكنيسة العذراء بمركز جرجا وكنيسة التوراه بمركز جهينة.



واوضحت اسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف ان القطع الموفرة تساهم فى توفر ٦٠% من الاستهلاك دون التأثير على ضغط المياه مما ينعكس على انخفاض قيمة فاتورة استهلاك المياه وذلك بهدف تطبيق وسائل وتكنولوجيا ترشيد المياه.

وفي سياق متصل تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب عدد من محطات مياه الشرب النقالى الجارى بها اعمال الاحلال والتجديد والتى توقفت عن العمل نتيجة لنقص المياه بالترع خلال فترة السدة الشتوية والتى تستمر حتى 7 فبراير من العام الجارى.

واوضح رئيس مياه سوهاج ان اعمال الاحلال والتجديد تم تنفيذها ذاتياً وانه تم توفير المهمات والادوات الخاصة باعمال الاحلال والتجديد وجارى اعمال تغيير الوسط الترشيحى وصيانة المحابس ولوحات ومحولات الكهرباء وصيانة المواتير والمعدات وتامين منظومات الكلور وتنسيق الموقع العام ودهان المروقات والخزانات هذا بالاضافة الى تدريب العاملين على كيفية التعامل مع تسرب غاز الكلور.



واشار المهندس رمضان شعبان رئيس قطاع التشغيل والصيانة ان المحطات الجارى اعمال الاحلال والتجديد بها يبلغ عددها 28 محطة تتمثل فى 8 محطات بمركز اخميم وعدد 7 محطات مياه بمركز سوهاج و 6 محطات بمركز جرجا وعدد 4 محطات بمركز دار السلام ومحطة مياه بمركز المنشاة ومحطة مياه بمركز طهطا ومحطة مياه بمركز جهينة.