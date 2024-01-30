الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

تنفيذ 86 ألف حكم قضائى متنوع خلال 24 ساعة

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

وجهت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مُكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 

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أسفرت جهود أجهزة الأمن خلال 24 ساعة، عن تنفيذ (86073) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى: 

(336) حكم جناية.

(26409) حكم حبس جزئى.

(4418) حكم حبس مستأنف.

(43690) حكم غرامة.

(11220) مخالفة. 

 

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط (3) تشكيلات عصابية ضمت (8) متهمين إرتكبوا (5) حوادث متنوعة.

 

وبمجال ضبط المتهمين الهاربين، تم ضبط (35) متهم.

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

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