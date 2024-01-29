أمر قاضي المعارضات بجنوب القاهرة،بتجديد حبس سباك، 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة قتل نجله بدار السلام.

تجديد حبس سباك بتهمة قتل نجله بدار السلام

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قد تمكنت من إلقاء القبض على «سباك»، بتهمة قتل ابنه «5 سنوات» بعد التعدي عليه بالضرب بسبب «تلفظه الدائم وسبابه المستمر» في منطقة دار السلام.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات الواقعة، التي بدأت باتصال «محمد.ر»، والد الطفل 27 سنة، بوالدة الطفل «زوجته» وأبلغها بأن ابنهما سقط من أعلى دراجة هوائية، وعلى الفور توجهت السيدة بالطفل إلى أحد المستشفيات بدار السلام لمحاولة إسعافه إلا أنه توفي متأثرا بإصابته.

فيما كشفت تحريات المباحث عدم صحة رواية الأم وأن زوجها «والد الطفل»، هو القاتل إثر تعديه على ابنه بالضرب.

كما لقى موظف مصرعه بوحدة مرور كفر الزيات بمحافظة الغربية، إثر سقوطه من قطار أثناء تهدئته وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقت مديرية أمن الغربية ،إخطارا من مباحث مركز شرطة كفر الزيات من ناظر محطة سكة حديد كفر الزيات، بوجود جثة لشخص بدائرة المركز وبالانتقال وبالفحص تبين وجود جثة "خيري. أ.د" موظف بوحدة مرور كفر الزيات ومقيم بقرية إبيار بسؤال أصدقاء المتوفى قرروا أنه أثناء نزوله من القطار قادما من الإسكندرية وكان متوجها لعمله، وحال محاولته النزول من القطار عند تهدئته قبل دخوله المحطة سقط أسفله مما أدى إلى إصابته التى أودت بحياته ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة نزيف داخلى بالمخ والأنف والأذنين وجرح قطعى بالرأس والعين اليسرى -كسر بالقدم اليسرى، ولا توجد شبهة جنائية وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة وتم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة.