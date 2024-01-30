50 مؤسسة تُشارك بملتقى الصحة المهنية في قنا

شهد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، ختام فعاليات ملتقى السلامة والصحة المهنية الرابع تحت شعار "السلامة التزام وليس إلزام" بمحافظة قنا لعام 2024 .

وعقد الملتقي، في قاعة النادي الاجتماعي بقنا تحت رعاية مديرية العمل، وشركة النهضة للصناعات وبمشاركة 50 شركة و200 من العاملين بتلك المنشآت في مجال السلامة والصحة المهنية بقنا، وبحضور أحمد جابر مدير مديرية العمل بقنا ، ومحمد منتصر مدير عام التفتيش التوجيهي للسلامة والصحة المهنية ، المهندس إيهاب دويدار رئيس قطاع العمليات بمصنع أسمنت النهضة بقنا، ممثلى الشركات الإستثمارية والجهات التمويلية.

وأكد نائب محافظ قنا، أهمية نشر ثقافة وسلوك السلامة والصحة المهنية في المجتمع وتأمين العمل داخل المنشآت ، لما لها من دور كبير في الحفاظ على رأس المال البشري، والحفاظ على المعدات وأدوات الإنتاج، بما له من أكبر الأثر على ازدهار الاقتصاد، مشيرا إلي أهمية الدور الرقابى لاكتشاف المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة، فضلا عن وضع السياسات اللازمة لتوفير الدعم اللازم، وكذا نشر الوعي الوقائي للعمال من خلال الندوات والملتقيات وأساليب السلامة والصحة المهنية، لافتا إلى أن المجتمع المصري بالكامل مسئول عن تحقيق التنمية المنشودة.

وأضاف عمر، أن القيادة السياسية تسعى جاهدة كي يكون لدى كل مواطن مصري القدر الكافي والوعي اللازم بأهمية السلامة والصحة المهنية في الحفاظ على رأس المال البشري والمادي، في اهتمامنا يتمثل في الحفاظ على الإنسان والبنيان، باعتبارهما قطبي العملية الإنتاجية.