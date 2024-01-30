موتيابا الأوغندى فى القاهره للتعاقد مع الزمالك

قيده فى قائمة تحت السن

يصل مساء اليوم الثلاثاء الأوغندي ترافيس موتيابا إلى القاهرة لتوقيع عقود مع الزمالك للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم وسيتم قيده تحت السن في القائمتين المحلية والإفريقية للزمالك.

وأنهي مسئولو القلعه البيضاء أزمة القيد المحلي في اتحاد الكرة المصري وتم سداد ١٥ مليون جنيه قيمة الجدولة الخاصة بالمستحقات المتأخرة على النادي حيث كان هناك جلسة بين مسؤولي الاتحاد مع أحمد سليمان ورامي نصوحي وتم إنهاء الملف ودفع المستحقات ليكون الزمالك قادر على قيد أي لاعب بشكل طبيعي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة لمدة أربعة أيام عقب العودة إلى القاهرة بعد المشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب النادي، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة مساء أمس الاثنين قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد انتهاء معسكر الأبيض والمشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على أهلي جدة السعودي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد على ستاد آل مكتوم في نهائي البطولة.