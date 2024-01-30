أمير الكويت يتوجه إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية

توجه أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ووفد رسمي يرافقه اليوم الثلاثاء، إلى المملكة العربية السعودية؛ في زيارة رسمية.

وكان في وداع أمير الكويت قبيل مغادرته البلاد، رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون والشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء.



ويرافق أمير الكويت وفد رسمي يضم كلا من: الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح والشيخ دعيج خليفة المالك الصباح والشيخ سالم عبدالعزيز السعود الصباح والشيخ صباح خالد الحمد الصباح والشيخ أحمد صباح سالم الصباح والشيخ الدكتور علي سالم العلي الصباح والشيخ مبارك دعيج الإبراهيم الصباح والشيخ فهد جابر الأحمد الصباح والشيخ حمد جابر العلي الصباح؛ وكبار المسؤولين بالديوان الأميري.