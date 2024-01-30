نجاح القمة الإيطالية الأفريقية “إيطاليا-إفريقيا.. جسر للنمو المشترك”

اختتمت بالأمس الأثنين، فعاليات القمة الايطالية الافريقية بنتائج ايجابية وشراكة هامة، حيث أكدت إيطاليا للعالم ان رسالتها الأساسية هي أن تكون "جسراً بين أفريقيا وأوروبا"، وهو الجسر الذي تتمتع فيه ايطاليا بالقدرة على بنائه، ليس من الصفر بل من الأسس الصلبة التي بدأها الإيطالي الشهير إنريكو ماتي، مؤسس شركة إيني.

وكانت خطة ماتي على رأس البرامج التي تم مناقشتها في القمة، حيث تعتمد على تخصيص أولي قدره 5,5 مليار يورو، منها حوالي 3 مليارات سيتم تخصيصها من صندوق المناخ الإيطالي و 2,5 مليار من موارد التعاون الإنمائي.

كما قامت المفوضية الأوروبية ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية، على هامش القمة الإيطالية الافريقية، بإضفاء الطابع الرسمي على اتفاق شراكة جديد للإطار المالي من أجل تعزيز الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية في أفريقيا.

ومن جانبه، وخلال لقائه اليوم مع اعضاء المجلس الاستشاري للمهاجرين بإقليم البيمونتى بالشمال الايطالي، اشاد الدكتور ابراهيم يونس، رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج فرع ايطاليا، عضو الامانة المركزية للتنمية بحزب حماة الوطن، اشاد بنجاح القمة الايطالية الأفريقية، و بأهمية أهدافها العظيمة، التى تصب في دعم الدول الافريقية ، والاستثمار بها و تأكيد التعاون المثمر مع القارة السمراء، وعقد بروتوكولات تعاون وشراكه مع الاتحاد الافريقي، والدعم الحقيقي الذي تقدمه المنظمات الدولية واتحادات البنوك الافريقية والأوروبية والدولية.

ويستمر دكتور يونس، ولا ننسى حرص وإصرار جورجا ميلوني رئيسة الوزاراء الايطالية ورهانها على اهمية و قيمة الاستثمار في افريقيا بدلا من استغلال ثروات بلادها وتهجير العمالة الأفريقية الى أوروبا .

وجدير بالذكر، انه قد جاء الإفتتاح الرسمي لقمة ايطاليا-افريقيا اول امس الأحد 28 يناير، باستقبال الرئيس الايطالي سيرجو ماتاريللا لرؤساء الوفود المشاركة ..

وبحضور كبير من رؤساء الدول والحكومات, أو ما يزيد عن 25 رئيس دولة وحكومة، اضافة الى المنظمات الدولية وممثلين عن الاتحاد الأوروبي .

وحسب وكالتي "انسامد" و "نوفا" الإخباريه تعتبر القمة الايطالية الأفريقية هي الحدث الدولي الأول منذ بداية رئاسة ايطاليا لمجموعة السبع.

حيث تأتي القمة تأكيدا للأهمية التي توليها ايطاليا للشراكة مع دول القارة الافريقية.

وقد افتتح رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريللا مساء الأحد 28 يناير في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة، القمة الإيطالية الأفريقية: مستقبلا 25 رئيس دولة وحكومة.

كي تنطلق رسميا وتستغرق يومين الاحد والاثنين 28 و 29 يناير، و التي أرادتها رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني في أول تعيين دولي لبدء الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع.

وعن مصر شاركت الدكتوره رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي،

والقت كلمة مصر التي ركزت فيها على حرص الدولة المصرية على التعاون في مجال الطاقة وتعزيز تنمية الدول الأفريقية، والتغلب على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتنسيق الجهود نحو التحرك الأخضر في افريقيا ، والحد من البعثات الكربونية الضارة في القارة السمراء ، وضرورة العمل على تحقيق التنمية المستدامة بالقارة الأفريقية.

وتعتبر القمة الايطالية الأفريقية فرصة كبيرة للتركيز على المبادئ العامة لخارطة طريق تهدف إلى توفير استجابات ملحة للاحتياجات التي تمثلها القارة الأفريقية، من أجل الاستقرار والأمن. كأساس وضوروة لعلاقات جيدة مستمرة ومصالح متبادلة بين القارة السمراء والقارة العجوز . اي المصالح الافريقية الأوروبية .

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