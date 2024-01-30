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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

السفيرة سها جندي: الهجرة غير الشرعية كابوس لا ينتهي

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن الهجرة غير الشرعية عدوى يجب التعاون لإيقافها ومجابهتها، لأن هناك كوابيس لا تنتهي أثناء رحلة الهجرة غير الشرعية، حتى بعد وصول المهاجر إلى دولة المقصد، من استغلال الشباب من جانب منظمات إجرامية.

ونوهت وزيرة الهجرة: " أننا سنسعى بكل طاقتنا وجهدنا لنوفر الفرص البديلة الآمنة لشبابنا، وألا نتركهم للمغامرة بحياتهم في رحلات الموت".


وأضافت وزيرة الهجرة، أن كل الأعراف والأديان تعلي من قيمة النفس البشرية وحياتها وأهمية الحفاظ عليها وصونها، وهو ما نعمل على تنفيذه ليل نهار، ليبقى شبابنا درعا قويا لبناء وتنمية الوطن والعمل على رفعته لتحقيق جهود التنمية المستدامة، وعلينا تكاتف الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة لصون حياة أولادنا، والحفاظ على مستقبلهم، وعدم التفريط في أهم ثرواتنا وهم شبابنا.


وقد عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مؤتمرا جماهيريا توعويا لأهالي عدد من القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، بمحافظة الدقهلية، وذلك ضمن فعاليات تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، بحضور د. أيمن مختار محافظ الدقهلية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وممثلي المجلس القومي للمرأة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

 

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