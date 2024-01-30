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الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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هنية: نثمن دور مصر الرافض وجود جيش الاحتلال على الحدود بمحور صلاح الدين

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، تقديره دور مصر الرافض أي وجود لجيش قوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود المصرية- الفلسطينية في محور صلاح الدين.

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 دور مصر وقطر للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار

وثمن “هنية” خلال تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، دور مصر وقطر للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار مستدام في قطاع غزة على طريق إنهاء العدوان.

زيارة القاهرة

وأوضح أنه تلقي دعوة لزيارة القاهرة لبحث اتفاق الإطار الصادر عن اجتماع باريس ومتطلبات تنفيذه، ما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني.

 

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