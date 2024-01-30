المقاولون يهزم سبورتنج في دوري الطائرة

فى مبارة رائعة بين فريقى المقاولون العرب وسبورتنج لمواليد ٢٠١٠ بنات ، وأداء ومستوى من جانب فريق المقاولون العرب، واتسمت المباراة بالجدية والحماس حتى اللحظات الأخيرة، وانتهت بفوز المقاولون العرب بنتيجة ٢٩ :٢٦ وذلك ضمن بطولة الجمهورية.



يقود الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب:

الكابتن/ حازم حجاج

أخصائي إصابات د/مصطفى حسين

إدارية الفريق ك / نعمه

والمدير الفني ك /عادل محمود.

انضمام إياد صلاح لاعب المقاولون العرب لمنتخب مصر للشباب

تلقى نادي المقاولون العرب خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد باستدعاء اللاعب إياد صلاح للانضمام لمعسكر منتخب مصر للشباب مواليد 2005 استعدادا لتصفيات امم افريقيا 2025.

وقد رحب الكابتن يسري عبدالغني رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب بانضمام اللاعب للمنتخب خلال الفترة المحددة. ومن المقرر إقامة معسكر إعداد المنتخب في الفترة من الجمعة 26 الي الاثنين 29 يناير 2024.