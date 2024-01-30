قصير وفضفاض .. جنات تخطف الأنظار في طقس الشتاء البارد

اعتادت النجمة جنات على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام .

جنات تواجه الطقس البارد بملابس شتوية ناعمة

وبدت جنات بإطلالة شتوية ناعمة، حيث فستان شتوي فضفاض وقصير بأكمام طويلة ونسقت عليه بالطو جوخ باللون البيج الفاتح، استبدلت البنطال بشراب كولون بنفس لون بشرتها، فيما انتعلت هاف بوت باللون الجملي.

واختارت ترك خصلات شعرها القصير منسدلة بعفوية فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت لمسات ناعمة من المكياج الترابي مع الكحل والماسكرا ولون البينك اللامع في الشفاه.

جنات

جنات مهيد من مواليد 6 يناير 1986) هي مغنية مغربية، حاصلة على الجنسية المصرية.

تعد من أبرز المطربات الشابات في الوطن العربي. شاركت جنات لأول مرة في مسابقة غنائية في المغرب بعنوان «نجوم الغد» عند بلوغها سن الثامنة، ووقفت بكل اقتدار علي خشبة المسرح مصحوبة بفرقة موسيقية، وقد فازت بالجائزة الأولي، وتتالت بعد ذلك مشاركاتها في المسابقات الغنائية المحلية. وعند بلوغها سن الخامسة عشر شاركت في مهرجان ليالي دبي، وحصلت علي جائزة أفضل صوت غنائي في الوطن العربي عام 2000، لتتـلقي بعدها دعوة من السيدة رتيبة الحفني مديرة دار الأوبرا المصرية للمشاركة في إحياء أحد الحفلات في المسرح الكبير، وكانت تلك المرة الأولى التي تقف فيها أمام الجمهور المصري.

خلال مشاركتها في حفل دار الأوبرا انتبه إلى موهبتها وقدرتها الصوتية المنتج أحمد الدسوقي، وعزم على التعامل معها، ولكنها كانت في الخامسة عشر من عمرها وما زالت تتابع تعليمها في المغرب، مما تسبب في صعوبة إتمام التعاقد بينهما. بعد إنهاء دراستها وحصولها علي الشهادة الجامعية في إدارة الأعمال تفرّغت جنات كليا للغناء، وأصدرت أغنيتها الأولي أفهمني حبيبي سنة 2004، وقد صورتها بطريقة الفيديو كليب.

تعاقدت مع المنتج أحمد الدسوقي صاحب شركة جود نيوز فور ميوزيك سنة 2005، وأنتج لها سنة 2006 ألبومها الأول اللي بيني وبينك، ثم وفي نفس السنة صورت أغنية أكثر من سنة، ليُصدر ألبومها الثاني حب امتلاك سنة 2009، وفي 2013 أصدرت شركة روتانا ألبوم جنات الثالث حب جامد، لتصدر لها ألبومها الرابع بنفس الكلام سنة 2016. صورت جنات عددا من أنجح أغانيها بطريقة الفيديو كليب، كما غنت في العديد من مسلسلات الدراما المصرية سنة 2009 و2010 منها: زهرة وأزواجها الخمسة، ومذكرات سيئة السمعة، وحكايات وبنعيشها.

حصدت جنات إعجاب الجماهير من خلال ألبوم اللي بيني وبينك سنة 2006، وحصدت علية علي العديد من الجوائز وصولا إلي ألبوم حب امتلاك سنة 2009، وأيضا نال أعلي نسبة مبيعات، وحصلت من خلاله على جائزة ميدل إيست ميوزيك أورد، وجائزة شبكة راديو وتلفزيون العرب.

وقامت مؤخرا بإصدار أغنية وطنية مغربية تحت عنوان ماما أفريكا بمناسبة رجوع المغرب الإتحاد الإفريقي، رفقة نجوم من الساحة الفنية الأفريقية.

بداية التعاقد مع المنتج أحمد الدسوقيعدل

بدأت جنات حياتها الفنية وهي تغني في مهرجانات الموسيقي ببلدها، ثم تمت دعوتها أكثر من مرة للغناء في مهرجان الموسيقى العربية بمصر، وكانت الفرصة التي رآها فيها المنتج أحمد الدسوقي، وتعرف على صوتها، وشعر بموهبتها القوية، فطلب منها أن ينتج لها، ولكنها كانت في الخامسة عشر من عمرها وما زالت تستكمل تعليمها في المغرب، مما تسبب في صعوبة إتمام التعاقد بينهما. ثم عاد ورآها عام 2004 بعد نجاح ألبوم حاتم فهمي الأول مش من حقك مع شركة جود نيوز فور ميوزيك، فتحمست لفكرة التعاقد بينهما وأن ينتج لها أحمد الدسوقي، خاصة بعد أن لمست قدرته على تحقيق النجاح الذي تحلم أن تصل إليه في بداية مشوارها الفني بعد ما قدمه مع حاتم.

اللي بيني وبينك

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تم التعاقد بين جنات والمنتج أحمد الدسوقي، وقدما معا أول ألبوماتها اللي بيني وبينك عام 2006، وصورت منه أغنيتين أكتر من سنة التي تم عرضها مع طرح الألبوم، وأغنية بحبك التي تم عرضها عام 2007، والإثنين من إخراج محمد جمعة. وحصل الألبوم على جائزة الإسطوانة الذهبية من شركة التوزيع إيمي لتحقيقه أعلى نسبة مبيعات في الوطن العربي، وتسلمتها في مايو 2009، بعد طرح ألبومها الثاني حب امتلاك.

أوبريت أمي

شاركت جنات في غناء أوبريت أمي مع النجوم تامر حسني، وهيثم شاكر، ويارا، ورامي عياش، وكانت من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان وتوزيع حميد الشاعري، وتم تصويرها كفيديو كليب من إخراج عثمان أبو لبن.