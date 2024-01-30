عاجل
بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية يلا شوت بدون تقطيع HD في كأس آسيا إثيوبيا تطالب ايجاد بعقد جلسة طارئة لمناقشة التوتر مع الصومال محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح ٧٨.٤ %
الثلاثاء 30 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الدفاع الروسية تعلن تدمير ٢١ مسيرة أوكرانية وإحباط هجوم إرهابي لكييف

مسيرات اوكرانية
مسيرات اوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، اعترضت ودمرت خلال الليلة الماضية 21 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي شبه جزيرة القرم ومقاطعات بيلجورود وبريانسك وكالوغا وتولا.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية خلال بيان أكدت  فيه: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا".

وأضافت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي العاملة دمرت واعترضت21 طائرة أوكرانية مسيرة، من بينها 11 طائرة مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم و خمسة أخرى فوق مقاطعة بيلغورود وثلاثة مسيرات فوق مقاطعة بريانسك ومسيرة واحدة في كل من مقاطعتي كالوغا وتولا.

ويشار إلى أن العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

مواد متعلقة

نائب وزير الخارجية الروسي: الهند مهتمة بالتعاون الدفاعي معنا

روسيا تتصدى لـ3 صواريخ أوكرانية فوق مقاطعة بيلجورود

روسيا تعلن تحرير بلدة تابايفكا في خاركوف
الجريدة الورقية