ارتفاع مؤشرات الأسهم فى موسكو بنهاية تداولات اليوم

ارتفع مؤشر الأسهم فى موسكو عند نهاية تداولات جلسة، اليوم الاثنين 29 يناير، بمقدار 16.19 نقطة، بنسبة 0.512%، مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق الذي بلغ 3179.4 نقطة.

الأسهم فى موسكو

كما صعد مؤشر RTS فى أسواق الأسهم فى موسكو بما يصل الى نحو 9.36 نقاط، او بنسبة ارتفاع تعادل نسبتها نحو 0.843%، مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق ليصل إلى 1119.31 نقطة.

الأسهم المصرية تغلق على ارتفاع

الأسهم المصرية

سجلت مؤشرات الأسهم المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات جلسة، اليوم الاثنين 29 يناير، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 22 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 2.07 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 37.9 مليار جنيه.

وقفز مؤشر السوق الرئيسي إيجي إكس 30، فى أسواق الأسهم المصرية بما يصل الى نحو 2.1 % ، ليصل عند مستوى 29227.79 نقطة.

بينما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) فى الأسهم المصرية ، بنسبة 1.06 في المئة، مسجلًا 6795.92 نقطة، فيما حقق مؤشر (إيجي إكس 100)، الأوسع نطاقًا مكاسب بنحو 0.97 في المئة، لينهي التعاملات عند مستوى 9636.93 نقطة.