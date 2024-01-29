الثلاثاء 30 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على انخفاض

الأسهم الأردنية
الأسهم الأردنية

أغلقت الأسهم الأردنية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الاثنين، على انخفاض بلغ نسبته نحو 0.19%، عند مستوى 2465.06 نقطة.

 

الأسهم الأردنية

 

 وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الأردنية عند نحو 12.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 18.2 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2328 صفقة.

 

مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضًا

 

الأسهم فى  مسقط

 

أغلق مؤشر الأسهم فى  مسقط "30" خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، عند مستوى 4591.89 نقطة منخفضًا 4.03 نقاط وبنسبة 0.09 بالمئة مقارنة بآخر جلسة تداول التي بلغت 4595.93 نقطة.

 

 وبلغت قيمة التداول مليونين و823 ألفًا و782 ريالًا عُمانيًا مرتفعة بنسبة 15.9 بالمئة مقارنة بآخر جلسة تداول التي بلغت مليونين و434 ألفًا و852 ريالًا عُمانيًا.

 

 وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.020 بالمئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 23.84 مليار ريال عُماني.

 

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البورصة تواصل الصعود وتربح 21.5 مليار جنيه بختام التعاملات

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الأسهم الكويتية : تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بضغط من جني الأرباح

 

البورصة الكويتية تغلق على انخفاض 

 

الأسهم الكويتية

 

أغلقت الأسهم الكويتية تعاملاتها، اليوم الأثنين، على انخفاض مؤشرها العام بواقع 24.33 نقطة ليبلغ مستوى 7307.24 نقاط بنسبة انخفاض بلغت 0.33 %.

 

 وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الكويتية عند نحو 194.4 مليون سهم عبر 12495 صفقة نقدية بقيمة 56.3 مليون دينار كويتي.

 

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