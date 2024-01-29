مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، على انخفاض بنحو 11.36 نقطة ليقفل عند مستوى 12252.81 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.2 مليارات ريال.

الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -لسوق الأسهم السعودية- 286 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 97 شركات ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 120 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : الجزيرة ريت، والباحة، وكهرباء السعودية، والأهلي ريت1، وولاء الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات: الدوائية، وليفا، وعطاء، وبوان، ودار المعدات الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و3.76%.

فيما كانت أسهم شركات الأسهم السعودية : أرامكو السعودية، وشمس، والباحة، والجزيرة، وأمريكانا هي الأكثر نشاطاً بالكمية, كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، وسال، والراجحي، ومجموعة إم بي سي، والجزيرة هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، منخفضاً 11.36 نقطة، ليقفل عند مستوى 12252.81 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 17.5 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

الأسهم المغربية تغلق على انخفاض

الأسهم المغربية

أغلقت الأسهم المغربية تعاملاتها اليوم على انخفاض، مسجلاً مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعاً بنسبة 1.37 في المئة، ليصل عند مستوى 12.458,14 نقطة.

ونزل مؤشر أداء المقاولات المدرجة في الأسهم المغربية بنسبة 1.91 في المئة، ليستقر عند مستوى 1.013,76 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، انخفاضًا بنسبة 2.12 في المئة، بمجموع 920,89 نقطة.

وأغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" فى الأسهم المغربية على خسارة بنسبة 2.09 في المئة، بمجموع 11.473,26 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 99 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 645 مليار درهم مغربي.