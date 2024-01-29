الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على انخفاض

الأسهم الكويتية
الأسهم الكويتية

أغلقت الأسهم الكويتية تعاملاتها خلال تعاملات جلسة، اليوم الأثنين، على انخفاض مؤشرها العام بواقع 24.33 نقطة ليبلغ مستوى 7307.24 نقاط بنسبة انخفاض بلغت 0.33 %.

 

الأسهم الكويتية 

 

 وبلغت كمية الأسهم المتداولة في أسواق الأسهم الكويتية عند نحو 194.4 مليون سهم عبر 12495 صفقة نقدية بقيمة 56.3 مليون دينار كويتي.

 

 وارتفع مؤشر السوق الرئيس في أسواق الأسهم الكويتية بنحو 3.30 نقاط ليبلغ مستوى 5968.48 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.06 % من خلال تداول 97.2 مليون سهم عبر 5880 صفقة نقدية بقيمة 23.4 مليون دينار كويتي.

 

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مؤشر السوق الأول

 

الأسهم الكويتية

 

 كما انخفض مؤشر السوق الأول في أسواق الأسهم الكويتية بما يصل الى نحو 34.94 نقطة ليبلغ مستوى 8014.99 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.43 % من خلال تداول 97.2 مليون سهم عبر 6615 صفقة بقيمة 32.8 مليون دينار كويتي.

 

 في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيس 50) في أسواق الأسهم الكويتية بنحو 9.13 نقاط ليبلغ مستوى 5894.33 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.16% من خلال تداول 75.6 مليون سهم عبر 3560 صفقة نقدية بقيمة 19.8 مليون دينار كويتي.

 

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