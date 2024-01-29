مصرع موظف تحت عجلات القطار بالغربية

لقى موظف مصرعه بوحدة مرور كفر الزيات بمحافظة الغربية، إثر سقوطه من قطار أثناء تهدئته وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقت مديرية أمن الغربية ،إخطارا من مباحث مركز شرطة كفر الزيات من ناظر محطة سكة حديد كفر الزيات، بوجود جثة لشخص بدائرة المركز وبالانتقال وبالفحص تبين وجود جثة "خيري. أ.د" موظف بوحدة مرور كفر الزيات ومقيم بقرية إبيار بسؤال أصدقاء المتوفى قرروا أنه أثناء نزوله من القطار قادما من الإسكندرية وكان متوجها لعمله، وحال محاولته النزول من القطار عند تهدئته قبل دخوله المحطة سقط أسفله مما أدى إلى إصابته التى أودت بحياته ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة نزيف داخلى بالمخ والأنف والأذنين وجرح قطعى بالرأس والعين اليسرى -كسر بالقدم اليسرى، ولا توجد شبهة جنائية وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة وتم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة.

عجلات قطار تنهي حياة طفل بالاقصر

وفي سياق متصل لقي طفل حتفه ، اليوم الاثنين أسفل عجلات القطار الروسي ناحية مزلقان نجع الخطباء بمنطقة الكرنك بدائرة الأقصر، لحظة مروره شريط السكة الحديدية بدراجة هوائية،تم نقل المتوفي الي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق .

وتلقت مديرية أمن الأقصر إخطارًا من غرفة العمليات بالمديرية، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة حول مصرع طفل يدعى «ص. ع» يبلغ من العمر 14 عاما، صدمه القطار لحظة مروره بدراجة هوائية وسقط جثة هامدة في الحال.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن لموقع البلاغ والدفع بسيارة إسعاف ونقل جثمان الطفل إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي “الأقصر العام سابقاً” بوسط مدينة الأقصر، وتم انتداب الطبيب الشرعي تمهيدا لتسليمه إلى ذويه للتصريح بالدفن، تم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة