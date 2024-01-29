اجلت محكمة جنايات بنها ،الدائرة الثامنة ، محاكمة 35 متهما بقضية حادث انقلاب قطار بمنطقة سندنهور دائرة مركز شرطة بنها في محافظة القليوبية، والمعروفة إعلاميا باسم «حادث قطار طوخ» لجلسة اليوم الثالث من دور شهر إبريل المقبل للمرافعة.

قرارقضائي جديد في محاكمة 35 متهما بقضية حادث قطار طوخ

وقررت المحكمة، في جلستها السابقة، إخلاء سبيل جميع المتهمين بضمان محل إقامتهم وأجلت نظر القضية لجلسة اليوم الاثنين للمرافعة مع استدعاء الدكتور عميد كلية الهندسة بالقاهرة باعتباره القائم على تنفيذ العقد المحرر بين جامعة القاهرة وهيئة السكة الحديد.

وتضمن أمر إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة الجنايات أن المتهمين الأول والثاني عبثا بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط بأن قاما بتعطيل إحدى وسائل الأمان «جهاز التحكم ATC» والذي فقدت منفعته وهي تهدئة سرعة القطار قبل انقلابه، ونتج عن ذلك وفاة 25 شخصًا وإصابة 152 آخرين، من بينهم 5 أطفال، كما عرضا للخطر عمدًا سلامة إحدى وسائل النقل البرية، الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعطلا سيرها.

وأن المتهم الثاني وهو مساعد قائد القطار، بصفته موظفا عموميا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو دفتر توقيع السائقين والوقادين الطوالي على القطارات عن يوم 18 / 4 / 2021، وكان ذلك بوضع إمضاءات مزورة بأن وضع على المحرر توقيعا نسبه زورًا للمتهم الأول يفيد باستلام الأخير على خلاف الحقيقة لمهام عمله كقائد القطار رقم 949 محل الواقعة لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير القطار والإذن بتحركه، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الحادي والثلاثين والثاني والثلاثين في ارتكاب تزوير في محررين رسميين وهو نموذجا 67 حركة، 70 تحذيري عن يوم 2021/9/18، موضوع الاتهام المسند للمتهمين الحادي والثلاثين والثاني والثلاثين، بأن اتفق على أن يضع توقيعًا نسباه زورًا إلى المتهم الأول مع علمه به فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.