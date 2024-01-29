صيد 2005 يتأهل للدور قبل النهائي فى دوري سوبر منطقة الجيزة

حجز فريق 2005 لكرة القدم بصيد الدقى مقعدا في الدور قبل النهائي ببطولة دوري سوبر منطقة الجيزة بعد الفوز على فريق الطالبية بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بهدف لمثله.

أحرز هدف الصيد في المباراة اللاعب عبد الرحمن ربيع.



وسجل ركلات الترجيح للصيد اللاعبين يوسف أبو هندية، محمد الطباخ، عبد الرحمن ربيع، فهد محمد، كريم الحلو.



ويتقابل صيد 2005 مع فريق منشية القناطر بالدور قبل النهائي للبطولة يوم الاربعاء المقبل.



ضمت قائمة الفريق اللاعبين حازم راغب، ياسين شريف، يوسف محمد، كريم الحلو، سيف شومر، محمد الطباخ، هاشم أحمد، عبد الرحمن أحمد، كريم ايهاب، فهد محمد، مروان محمد، عمرو علاء الدين، عمر محمد، سيف الدين تامر، على أحمد، عمر محمد، بلال جبيلي.



الجهاز الفنى والادارى:

نبيل البحطيطي مدير قطاع الناشئين، محمد بدوى مدير ادارى القطاع، عاشور التقى مدير فنى، وحيد حامد مدرب، اشرف بدر مدرب حراس مرمى، عنتر العزب اخصائي، رزق بهنس ادارى الفريق.