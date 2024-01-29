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الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة عمل بيتزا الدجاج الحارة بصوص الرانش

بيتزا الدجاج الحارة
بيتزا الدجاج الحارة

بيتزا الدجاج الحارة من الأنواع الشهيه التي يمكنك إعدادها كوجبة غذاء سريعة يحبها الجميع، وخلال السطور التاليه نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

 

بيتزا الدجاج الحارة

طريقة تحضير بيتزا الدجاج الحارة

المقادير

- صوص البيتزا : ثلاث أرباع الكوب

- صلصة حارة : 2 ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- دقيق الذرة : ملعقة صغيرة ونصف

- عجينة البيتزا : 450 غم

- جبن موزاريلا : كوب ونصف (مبشور)

- الدجاج : كوب ونصف (مقطع شرائح رقيقة)

- اللحم المقدد : 3 قطع (مقطع)

- السبانخ : باقة (طازج / باقة صغيرة)

- الطماطم الكرزية : ثلاث أرباع الكوب (مقطعة أنصاف)

- البصل الأحمر : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

- صلصة الرانش الجاهزة : حسب الرغبة (للتقديم)

 

طريقة التحضير

حمي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

اخلطي صوص البيتزا مع الصلصة الحارة في وعاء صغير واتركي الخليط جانباً.

ادهني صينية غير لاصقة بزيت الزيتون ورشيها بدقيق الذرة، ثم افردي عجينة البيتزا في الصينية بحيث تغطي السطح كله بالتساوي.

وزعي صلصة البيتزا الحارة على العجينة بالتساوي.

انثري جبن الموزاريلا فوق الصلصة، ووزعي الدجاج واللحم المقدد.

وزعي السبانخ، والطماطم، والبصل الأحمر على الوجه.

اخبزي البيتزا في الفرن لحوالي 15 دقيقة حتى تنضج.

أخرجي البيتزا من الفرن واتركيها جانباً حتى تبرد لعدة دقائق، ثم وزعي على الوجه المزيد من الصلصة الحارة مع صوص الرانش.

قطعي بيتزا الدجاج الحارة إلى شرائح وقدميها.

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