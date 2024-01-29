رئيس اتصالات النواب: تعميم التحول الرقمي في الوظائف أعاد الثقة بين المواطن والحكومة

اشاد النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، بجهود الدولة المصريه في منظومة التحول الرقمي ، مؤكداً ماتحقق في التحول الرقمي حلم طال انتظاره موضحاً بأن مساهمات منظومه التحول الرقمي في الهيكل الاداري وفي الدولاب الوظيفي الحكومي وصلت لمعدلات تضاهي أحدث النظم العالمية.

وتابع بدوي خلال اجتماع اللجنه اليوم والمخصص لاستعراض ومناقشة خطة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تطبيق منظومة التحول الرقمي ومدى تطبيقها على معايير التقدم للوظائف المعلنة على المنصة الرسمية للجهاز، بحضور الدكتور صالح عبد الرحمن الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة..... بأن خطة وزارة الاتصالات و الدولة المصريه في تعميم منظومه التحول الرقمي ،ستحقق نتائج كبيرة جدا ستعود بنجاحات كبيرة علي النهوض بالدولة المصريه في الجمهوريه .

وأشاد بدوي بجهود المركزي للتنظيم والإدارة ، مؤكدا بأنه يعتبر من أنجح القطاعات التنفيذيه مطالبا بتوضيح كيفية تطبيق نجاحات الجهاز في التحول الرقمي ، وتحديدا في مسابقات التوظيف المعلن ، مؤكدا بان التحول الرقمي أعاد الثقه بين المواطن والجهاز التنفيذي في الاعلان عن الوظائف ، متسألا عن مدي تطبيق معايير الموحده .

وبين رئيس اتصالات النواب بأن الجهود التي بذلت وتحققت بإعادة هيكلة الوزرات والجهات الحكومية طبقا لمنظومه التحول الرقمي ، سيحقق طموحات المصريين في الجمهوريه الجديده.