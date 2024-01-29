محامي نتنياهو يستقيل من منصبه لهذا السبب

كشفت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم "الإثنين"، إن المحامي بوعز بن تسور، محامي بنيامين نتنياهو في القضية 4000، أبلغ المحكمة المركزية في القدس المحتلة، نيته إنهاء منصبه بعد انتهاء دعوى الادعاء، وذلك بسبب مرض أحد أفراد أسرته.

وبحسب لوسائل الإعلام العبرية، سيتم استبدال المحامي بن تسور بالمحامي عميت حداد، الذي يمثل نتنياهو في القضية رقم 1000 و2000، الذي أبدى استعداده للعمل في القضية رقم 4000 أيضًا.

وصرح المحامي بايز بن تسور: "منذ بداية الإجراءات وحتى الآن أنا مقتنع بأن الادعاءات الموجهة ضد رئيس الوزراء ليس لها أي أساس وأنه تم دحضها في المحكمة، وأنا واثق من أن المحامي حداد سيستمر في إثبات ذلك في مرافعة الدفاع أيضا".

ورد نتنياهو على تقاعد بن تسور قائلا: “أشكر المحامي بن تسور على عمله المهني والمتفاني، وعلى الاكتشافات الهامة التي اكتشفها والتي تدحض الاتهامات الموجهة ضدي، أنا نادم لرحيله، ولكن في ظل هذه الظروف، الأسرة تأتي في المقام الأول، لا يسعني إلا أن أتمنى الشفاء التام لأفراد عائلته”.