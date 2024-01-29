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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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ابنة مصور غزة الأول تبكي على الهواء مباشرة

ابنة مصور غزة الأول
ابنة مصور غزة الأول

كشفت أناهيد جيغاليان، ابنة كيغام جيغاليان مصور غزة الأول، عن أخر زيارة لها إلى قطاع غزة، مشددة على أنها لم تزور غزة منذ 2001 وكانت تزور غزة بشكل سنوي.

مصور غزة الأول

وأشارت "جيغاليان"، خلال حوارها مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن لها صديقتان في قطاع غزة، إحدهما توفيت في ظروف مثل الظروف الحالية والعدوان الإسرائيلي على غزة ولكن في وقت سابق، مؤكدة أنها غير قادرة على التواصل مع صديقتها في قطاع غزة.

 

وبكت ابنة مصور غزة الأول، على الهواء مباشرة، قائلة: "لغيت إمبارح كانت لسة عايشة.. كل يوم منعرفش هيحصل فيها ايه.. هي ساكنة في غزة وعندهم أزمات ومشاكل في الأكل والشرب".

وأضافت أنها تعيش تحت القصف ولن تكون طبيعية بعد هذا العدوان، موضحة أن أخر مرة تواصلت معها كانت منذ شهر ونصف، مشددة على أنها تعيش معاناة وقلق وخوف عن صديقتها التي مازالت في غزة، منوهة بأن غزة تعيش حياة صعبة.

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