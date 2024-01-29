ضبط 2 طن سكر خلال حملة تموينية فى أسيوط

شنت مديرية التموين باسيوط برئاسة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين باسيوط بالاشتراك مع العميد احمد شكري رئيس مباحث التموين بأسيوط عدد من الحملات صباح اليوم الأحد الموافق 2023/1/28 علي عدد من المراكز وذلك بالاشتراك مع الإدارات التموينية

وبناء على تعليمات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين واللواء الوزير عصام سعد محافظ اسيوط بتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز ومتابعه الصلاحيه ومخازن المواد الغذائية



واسفرت الحملات عن الاتي :

مركز ومدينه اسيوط

تم ضبط احد الأشخاص لقيامه بتجميع سكر مبادره وتم ضبط كميه من السكر مقدارها 2050 كجم كما تم ضبط 2000 كيس أرز

كما تم تحرير محضر سجائر لبيع ازيد من السعر وتم مصادره 83 علبه سجائر

وتم تحرير عدد 4 تقارير إثبات حاله للمخابز وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونيه

مركز ديروط

تم تحرير محضر لاحد الأشخاص لحيازته سكر وارز بدون فواتير وتم مصادره 350 كجم سكر و75 كجم ارز

وتم تحرير ٩ جنح لعدم الاعلان عن الاسعار

وتم تحرير ٣٨ تقرير إثبات حاله للمخابز وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونيه وعدم نظافه أدوات الرغف والعجن الخاصه بالمخابز

مركز ابو تيج

في مجال الأسواق تم تحرير عدد ١٠ جنح وبيانها كالاتي

# 5 جنح لتجميع اسطوانات بقصد بيعها في السوق السوداء وتم مصادره 21 اسزوانه

# تم تحرير جنحة سجائر بدون فواتير وتم مصادره 980 علبه سجائر مختلفة الانواع

# تم تحرير 4 جنح سلع بدون فواتير وتم مصادره 2100 كجم أرز 730 كجم سكر

مركز صدفا

تم تحرير عدد 3 جنح سجائر ازيد من السعر وتم مصادرة 152 علبه سجائر مختلفة الأنواع

كما تم تحرير عدد 15 تقرير إثبات حاله للمخابز وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونيه وتوقف جزئي عن الانتاج

منفلوط

تم تحرير جنحة ضد احد الأشخاص لحيازته وعرضه للبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي وتم مصادره 1836 كيس كراتيه وشيبسي منتهيه الصلاحيه وعدد 8 علبه عصير منتهيه الصلاحيه

القوصيه

تم تحرير عدد 8 جنحة تنوعت مابين بيع اسطوانات ازيد من السعر وعدم انتظام القيد في سجل 21 بترول لاحد المحطات وغلق مستودعات البوتاجاز أثناء اوقات العمل الرسمية وامتناع عن بيع سجائر وتم مصادره 16 علبه سجائر L M

هذا وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية الازمه