الزمالك يضرب أهلي جدة بثلاثية ويتوج بكأس دبي للتحدي

توج نادي الزمالك ببطولة كأس دبي للتحدي، بعد فوزه على أهلي جدة بثلاثة أهداف نظيفة، في نهائي البطولة التي أقيمت في دبي.



سجل محمود شيكابالا نجم الزمالك الهدف الأول في شباك أهلي جدة بعد مجهود فردي مميز من شيكابالا قبل أن يسددها نجم الزمالك في شباك الأهلي في الدقيقة 31.



أحرز يوسف أوباما الهدف الثاني في الدقيقة 47، بعد مجهود فردي مميز من البنيني قبل أن يرسل تمريرة رائعة لأوباما الذي يسددها في شباك الأهلي.



قبل أن يضيف عمار ياسر هدف الزمالك الثالث بعد متابعة لتمريرة عرضية من عمر جابر، خطفها "عمار" سريعا في شباك أهلي جدة في الدقيقة 87.



وكان حكم المباراة طرد علي مجرشي بعد اشتباكه مع دونجا، ليلعب أهلي جدة بـ 10 لاعبين في مجريات المباراة، ذلك في الدقيقة 60.

