الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك يضرب أهلي جدة بثلاثية ويتوج بكأس دبي للتحدي

الزمالك وأهلي جدة
الزمالك وأهلي جدة

توج نادي الزمالك ببطولة كأس دبي للتحدي، بعد فوزه على أهلي جدة بثلاثة أهداف نظيفة، في نهائي البطولة التي أقيمت في دبي.

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الزمالك يضرب أهلي جدة بثلاثية ويتوج بكأس دبي للتحدي

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عمار ياسر يسجل هدف الزمالك الثالث في شباك أهلي جدة (فيديو)

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أوباما يضيف هدف الزمالك الثاني في شباك أهلي جدة (فيديو)


سجل محمود شيكابالا نجم الزمالك الهدف الأول في شباك أهلي جدة بعد مجهود فردي مميز من شيكابالا قبل أن يسددها نجم الزمالك في شباك الأهلي في الدقيقة 31.

أحرز يوسف أوباما الهدف الثاني في الدقيقة 47، بعد مجهود فردي مميز من البنيني قبل أن يرسل تمريرة رائعة لأوباما الذي يسددها في شباك الأهلي.

قبل أن يضيف عمار ياسر هدف الزمالك الثالث بعد متابعة لتمريرة عرضية من عمر جابر، خطفها "عمار" سريعا في شباك أهلي جدة في الدقيقة 87.

وكان حكم المباراة طرد علي مجرشي بعد اشتباكه مع دونجا، ليلعب أهلي جدة بـ 10 لاعبين في مجريات المباراة، ذلك في الدقيقة 60.
 

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