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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عمار ياسر يسجل هدف الزمالك الثالث في شباك أهلي جدة (فيديو)

بوابة الوفد الإلكترونية

تقدم الزمالك بالهدف الثالث أمام شباك أهلي جدة، في المباراة التي تجمع بينهما الأن ضمن منافسات نهائي كأس دبي للتحدي.

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أوباما يضيف هدف الزمالك الثاني في شباك أهلي جدة (فيديو)

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الزمالك يتقدم على أهلي جدة في الشوط الأول بأقدام شيكابالا

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شيكابالا يتنازل عن شارة كابتن الزمالك لعبد الشافي



سجل عمار ياسر هدف الزمالك الثالث بعد متابعة لتمريرة عرضية من عمر جابر، خطفها "عمار" سريعا في شباك أهلي جدة في الدقيقة 87.

وكان شيكابالا سجل الهدف الأول بعد مجهود فردي مميز قبل أن يسددها نجم الزمالك في شباك الأهلي في الدقيقة 31، قبل أن يضيف يوسف أوباما الهدف الثاني في الدقيقة 47، بعد مجهود فردي مميز من البنيني قبل أن يرسل تمريرة رائعة لأوباما الذي يسددها في شباك الأهلي.

الزمالك بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : عمر جابر - مصطفى الزناري - محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الشافي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سامسون أكينيولا - محمود عبد الرازق " شيكابالا".
 

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