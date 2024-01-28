أوباما يضيف هدف الزمالك الثاني في شباك أهلي جدة (فيديو)

تقدم الزمالك على نظيره أهلي جدة بالهدف الثاني، في المباراة التي تجمع بينهما الأن ضمن منافسات نهائي كأس دبي للتحدي.



سجل يوسف أوباما الهدف الثاني في الدقيقة 47، بعد مجهود فردي مميز من البنيني قبل أن يرسل تمريرة رائعة لأوباما الذي يسددها في شباك الأهلي.

وكان شيكابالا سجل الهدف الأول بعد مجهود فردي مميز من نجم الزمالك قبل أن يسددها في شباك الأهلي في الدقيقة 31.

يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : عمر جابر - مصطفى الزناري - محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الشافي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سامسون أكينيولا - محمود عبد الرازق " شيكابالا".



تشكيل أهلي جدة:

حراسة المرمى: عبد الله عبده

الدفاع: بندر الشمراني – ميريح ديميرال – عبد الباسط هندي – عبد الله العمار

الوسط: محمد المجحد – علي الأسمري – زيد العنزي

الهجوم: سميحان النات – روبيرتو فيرمينو – أليوسكي

