بث مباشر مشاهدة مباراة مصر والكونغو يلا شوت اليوم في كأس أمم إفريقيا 2023

كثرت عمليات البحث من قبل العديد من المواطنين من أجل مشاهدة قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والكونغو والتي تقام اليوم الأحد في إطار منافسات الدور ال 16 من كأس الأمم الإفريقية، وتقام تلك البطولة الكبرى في كوت ديفوار حاليًا في الفترة من 13/1/2024 وحتى 11/2/2024 ويتشوق الجماهير إلى متابعة تلك البطولة الكبرى من أجل معرفة الفريق الفائز الذي سيصعد إلى الدور النهائي ويتنافس للحصول على اللقب.

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غياب الثلاثي فرضت على روي فيتوريا إدخال تغييرات إجبارية على التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر في مباراته القادمة أمام الكونغو الديمقراطية اليوم الأحد، لتعويض غياب الثلاثي محمد صلاح والشناوي وإمام عاشور.

بات من المؤكد أن يدخل الحارس محمد أبو جبل في التشكيلة الأساسية بديلا لزميله محمد الشناوي، أما محمد صلاح فيحل بدلا منه أحد الثنائي أحمد سيد زيزو وهو الأقرب أو مصطفى فتحي، فيما يتوقع أن يحل محمد النني بديلا عن إمام عاشور.

وفي حال قام فيتوريا بإشراك زيزو بديلا لإمام عاشور في خط الوسط، فهنا لن يكون أمامه بديل عن مصطفى فتحي في مركز الجناح الأيمن الذي خلى بإصابة محمد صلاح.

وأنهت مصر دور المجموعات دون تحقيق أي فوز للمرة الأولى منذ 1992، حين خرجت بهزيمتين أمام زامبيا وغانا وتعادلت مصر ثلاث مرات أمام موزامبيق وغانا والرأس الأخضر بنتيجة واحدة 2-2، فيما تعادلت الكونغو الديمقراطية مع زامبيا والمغرب 1-1 وتنزانيا 0-0.

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وتدخل مصر اللقاء دون قائدها ومهاجمها الأبرز محمد صلاح (31 عاما) المصاب في العضلة الخلفية لفخده الأيسر خلال لقاء غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات.

تشكيلة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية اليوم في كأس إفريقيا

أولًا: تشكيل منتخب مصر

حارس مرمى: محمد أبو جبل

رباعي الدفاع: محمد حمدي - محمد عبد المنعم - أحمد حجازي - محمد هاني

ثلاثي الوط: أحمد سيد "زيزو" - مروان عطية - عمر مرموش

مثلث الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" - مصطفى محمد - مصطفى فتحي

ثانيًا: تشكيل منتخب الكونغو

حارس مرمى: مباسي نزاو

خط الدفاع: أرثر ماسواكو - ديلان باتوبينسيكا - شانسيل مبيمبا - جيدون كالولو

الوسط الدفاعي: صامويل ماوتوسامي - تشارليز بيكل

الوسط الهجومي: يوان ويسا - جايل كاكوتا - سيلاس كاتومبا

قلب هجوم: فيستون مايلي