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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شاهد.. طرد علي مجرشي في مباراة أهلي جدة والزمالك

مجرشي ودونجا
مجرشي ودونجا

تعرض علي مجرشي لاعب أهلي جدة للطرد في مباراة الزمالك التي تجمع بينهما ضمن منافسات نهائي كأس دبي للتحدي.

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أعطى حكم مباراة الزمالك وأهلي جدة البطاقة الحمراء، لـ مجرشي في الدقيقة 59، بعد اصطدامه مع نبيل دونجا لاعب الأبيض، بعدما أعترض الاخير على طريقة لاعب الأهلي بعدما بالغ في سقوطه بعدما تعرض لتدخل قوي من محمود علاء مدافع الابيض.



قرر حكم المباراة طرد مجرشي بعد تصرفه مع دونجا، ليلعب أهلي جدة بـ 10 لاعبين في مجريات المباراة.

ويتقدم الزمالك على نظيره أهلي جدة بهدفين نظيفين في المباراة الجارية حاليا بينهما في نهائي كأس دبي.

سجل محمود شيكابالا ويوسف أوباما هدفي الزمالك في الدقائق 31، و47 على نحو الترتيب.
 

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