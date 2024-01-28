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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك يتقدم على أهلي جدة في الشوط الأول بأقدام شيكابالا

الزمالك
الزمالك

يتقدم الزمالك على أهلي جدة بهدف نظيف في الشوط الأول، خلال المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات نهائي كأس دبي للتحدي.

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شيكابالا يقود هجوم الزمالك أمام أهلى جدة السعودي



أحرز محمود شيكابالا نجم الزمالك الهدف الأول في الدقيقة 31 بعد مجهود فردي مميز من شيكابالا قبل أن يسددها نجم الزمالك في شباك الأهلي.
 

جاء تشكيل الزمالك أمام الأهلي على النحو الآتي:

في حراسة المرمى : محمد عواد.
خط الدفاع : عمر جابر - مصطفى الزناري - محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الشافي.
خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.
خط الهجوم : مصطفى شلبي - سامسون أكينيولا - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

 

فيماء جاء تشكيل أهلي جدة:

في حراسة المرمى: عبد الله عبده 
في الدفاع: بندر الشمراني – ميريح ديميرال – عبد الباسط هندي – عبد الله العمار
الوسط: محمد المجحد – علي الأسمري – زيد العنزي 
الهجوم: سميحان النات – روبيرتو فيرمينو – أليوسكي
 

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