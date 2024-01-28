ضبط 320 قضية مخدرات في 24 ساعة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال ضبط قضايا المخدرات في ضبط (320) قضية مواد مخدرة، بإجمالى (360) متهم.

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ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (159,820 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش الخام وزنت (22 كيلو جرام).

كمية من مخدر بودرة الحشيش وزنت (2 كيلو جرام).

كمية من مخدر الخشخاش وزنت (45 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (37 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (19,070 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (19,750 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 3,535 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت ( 1,454 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (960 جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت ( 320 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (10 جرام).

كمية من مخدر الكوكايين وزنت (3 جرام).

عدد (1350) قرص مخدر.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

وفي إطار قيام أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة .

وتشن أجهزة الوزارة يومياً حملات مبكرة بهدف ضبط كافة المخالفات، ويأتي ذلك في إطار السعي للوصول لمُجتمعٍ أكثر أمناً، وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على حياة المواطنين اليومية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وعلى جانب آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهمٍ بالحبس مع الشغل لمدة سنتين لإدانته بحيازة الحشيش بقصد الإتجار في البساتين.

وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ قدره 10 آلاف جنيه، وبمُصادرة المُخدر المضبوط مع إلزامه بالمصاريف.

صدر الحُكم برئاسة المُستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المُستشارين طارق محمد أبو عيدة وأيمن بديع لبيب الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.