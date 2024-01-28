وزارة الداخلية تنجح في تنفيذ 79769 حكمًا قضائيًا متنوعًا

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ (79769) حكما قضائيا متنوعا، في حملة أمنية.

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وذلك على النحو الآتي:

(315) حكم جناية.

(25812) حكم حبس جزئى.

(4198) حكم حبس مستأنف.

(38442) حكم غرامة.

(11002) مخالفة.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وفي إطار قيام أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة.

وتشن أجهزة الوزارة يومياً حملات مبكرة بهدف ضبط كل المخالفات، ويأتي ذلك في إطار السعي للوصول لمُجتمعٍ أكثر أمناً، وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على حياة المواطنين اليومية.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.