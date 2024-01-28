إصابة 15 شخصًا إثر تصادم سيارتي ميكروباص

اصيب 15 مواطنا بكدمات وكسور ، اليوم الأحد،اثر وقوع حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص على طريق قرية الهنادي، وتم نقل المصابين لمستشفي طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، إخطارا من أهالى قرية الهنادي يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على الطريق محملتين بالركاب.

وأسفر الحادث عن إصابة 15 شخصا من الركاب بالسيارتين بكدمات وجروح طفيفة وتم نقلهم للمستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.