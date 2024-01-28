حسام حسن يخوض التدريب الأول مع فيوتشر

قاد الكابتن حسام حسن، المدير الفني الجديد لفريق مودرن فيوتشر، المران الأول له مع الفريق، مساء أمس السبت، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

شهد المران الأول للجهاز الفني الجديد السماح للصحفيين والإعلاميين بحضور جانب من التدريبات الجماعية، بالإضافة إلى إجراء أحاديث مع الكابتن حسام حسن، والكابتن إبراهيم حسن، مدير الكرة بالنادي.

وكان مجلس إدارة مودرن فيوتشر، برئاسة الدكتور وليد دعبس، أعلن مساء الجمعة التعاقد مع حسام حسن لتولي المهمة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.