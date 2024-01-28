نجم الكونغو السابق: غياب محمد صلاح يسهل فوزنا على منتخب مصر

أكد باتو كابونجو نجم الكونغو الديمقراطية السابق أن مواجهة منتخب مصر في دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 2023 ستكون صعبة في ظل المنافسة الشرسة على لقب البطولة.

وقال باتو كابونجو نجم الكونغو الديمقراطية السابق في تصريحات خلال برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: " المواجهة ستكون صعبة جدا ودائما مباريات المجموعات مختلفة تماما عن المباريات في الأدوار الإقصائية ".

وأضاف: " غياب محمد صلاح سيكون مؤثرًا على منتخب مصر، بالتأكيد إنه لاعب من طراز رفيع وغيابه يريح الدفاعات الكونغولية ".

وتابع: " نحن نراهن في الكونغو على فوزنا على مصر بسبب غياب محمد صلاح ".

موعد مباراة مصر والكونغو اليوم :

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكونغو الديمقراطية في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، لحساب دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.